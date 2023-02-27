Войска РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
2023-02-27 15:41
Российские военные нанесли удар по украинскому разведывательному центру в городе Бровары недалеко от Киева.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что подразделения российских военных нанесли прицельный удар по центру радиоэлектронной разведки вооружённых сил Украины в населённом пункте Бровары Киевской области.
По данным Минобороны, за минувший день ведения СВО российские войска также смогли поразить командный центр сил спецопераций ВСУ недалеко от города Хмельницкий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Тарас Медведев
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