Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 70 солдат ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили до 70 украинских солдат на Купянском направлении.
27 февраля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что подразделения «Западной» группировки войск за минувшие сутки спецоперации поразили живую силу и технику Вооружённых сил Украины в окрестностях села Новосёловское ЛНР и населённых пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области.
Конашенков уточнил, что потери украинской стороны на данном участке фронта составили до семидесяти единиц живой силы, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Тарас Медведев
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