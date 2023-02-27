Минобороны РФ: российские войска уничтожили до 70 солдат ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили до 70 украинских солдат на Купянском направлении.

27 февраля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что подразделения «Западной» группировки войск за минувшие сутки спецоперации поразили живую силу и технику Вооружённых сил Украины в окрестностях села Новосёловское ЛНР и населённых пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области.

Конашенков уточнил, что потери украинской стороны на данном участке фронта составили до семидесяти единиц живой силы, три боевые бронированные машины и два автомобиля.