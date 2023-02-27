Лукашенко поручил отслеживать «мельчайшую агрессивность» на границе Беларуси
Александр Лукашенко попросил представителей силового блока страны усилить охрану белорусских границ.
Вечером понедельника Александр Лукашенко провёл совещание с высокопоставленными представителями силового блока Республики Беларусь, где поручил им усилить дисциплину во всех воинских подразделениях страны.
Также Лукашенко отметил необходимость мониторинга любой "мельчайшей агрессивноности" по периметру белорусских государственных границ для пресечения провокаций. Примечательно, что Александр Лукашенко заявил о необходимости следить за ситуацией на границах не только Госпогранкомитету, но также МВД и КГБ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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