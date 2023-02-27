Солдаты армии России уничтожили до 60 бойцов и склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что солдаты армии России за сутки уничтожили до 60 бойцов и склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении.

27 февраля российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга Министерства обороны России сообщил о том, что солдаты Вооружённых сил Российской Федерации нанесли огневое поражение живой силе и технике противника, уничтожив до 60 единиц личного состава, 4 автомобиля и 2 гаубицы Д-30 украинских войск на Херсонском направлении.

Помимо прочего, за минувшие сутки спецоперации российские солдаты на данном участке фронта уничтожили склад боеприпасов 63-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины близ города Снигирёвка Николаевской области.