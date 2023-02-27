Читатели издания Guancha согласились с Владимиром Путиным в его словах о попытках Вашингтона добиться утраты Россией государственности.

27 февраля китайское информагентство Guancha опубликовало фрагмент выступления Владимира Путина на недавнем концерте-митинге в "Лужниках", где президент публично обвиняет правительство Соединённых Штатов в попытках добиться раскола России.

Комментаторы газеты Guancha из Китая сошлись во мнении, что позиция Путина вызывает восхищение, поскольку он стал одним из немногих людей, которые открыто заявляются об экспансивных действиях США и ведут борьбу с американским империализмом. Также читатели Guancha выразили надежду на то, что после завершения СВО в Украине отношения между Пекином и Москвой станут ещё ближе.