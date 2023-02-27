Простой массаж лица оказывает сильный оздоровительный эффект на весь организм
Эта косметическая процедура помогает гармонизировать здоровье и повысить настроение.
На лице густо расположены чувствительные точки, которые оказывают воздействие на разные органы и системы. Если их активизировать, то можно гармонизировать общее состояние, успокоить нервную систему, улучшить настроение.
Эти точки хорошо изучены медиками и учеными. Их стимуляция дает значительные результаты при разных расстройствах.
Снимаются головокружения, головные боли, мигрени. Проходит болезненность и усталость глаз, устраняются желудочные проблемы, нервные расстройства, проходят насморки.
Эти важные точки концентрируются на нескольких участках лица. В частности, между бровями и вокруг глаз, в области скул и висков, а также вокруг рта и у основания носа.
Заниматься самомассажем лица медики советуют только после специального обучения. Лучшего эффекта можно добиться только у профессиональных массажистов.
Опубликовано: Наталья Павлова
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