Простой массаж лица оказывает сильный оздоровительный эффект на весь организм

Эта косметическая процедура помогает гармонизировать здоровье и повысить настроение.

На лице густо расположены чувствительные точки, которые оказывают воздействие на разные органы и системы. Если их активизировать, то можно гармонизировать общее состояние, успокоить нервную систему, улучшить настроение.

Эти точки хорошо изучены медиками и учеными. Их стимуляция дает значительные результаты при разных расстройствах.

Снимаются головокружения, головные боли, мигрени. Проходит болезненность и усталость глаз, устраняются желудочные проблемы, нервные расстройства, проходят насморки.

Эти важные точки концентрируются на нескольких участках лица. В частности, между бровями и вокруг глаз, в области скул и висков, а также вокруг рта и у основания носа.

Заниматься самомассажем лица медики советуют только после специального обучения. Лучшего эффекта можно добиться только у профессиональных массажистов.