Причиной стало то, что ряд изданий удалил белого автора комиксов, сделавшего уничижительные комментарии о чернокожих американцах.

Миллиардер Илон Маск обвинил американские СМИ в расизме по отношению к белым и азиатам. Причиной стало то, что ряд изданий удалил белого автора комиксов, сделавшего уничижительные комментарии о чернокожих американцах.

Речь идет об изданиях Los Angeles Times, Washington Post и Yo.S. s.E-today. После того, как создатель мультфильма "Дилберт" Скотт Адамс назвал чернокожих американцев группой ненависти и выложил расистские комментарии на YouTube, газеты его комиксы удалили.

В ответ на твиты об этой истории гендиректор Tesla и Twitter сказал:

СМИ долгое время были расистскими по отношению к небелым людям. А сейчас они расистские по отношению к белым и азиатам.

И высказал надежду, что "они могут попытаться не быть расистами".

В ответ на сообщение, где утверждалось, что белые жертвы полицейского насилия получают меньше внимания СМИ по сравнению с чернокожими жертвами, Маск заявил, что "освещение очень непропорционально".

Взгляды Илона на социальные проблемы подвергаются все более пристальному вниманию с тех пор, как он возглавил Twitter в октябре прошлого года.

Последние твиты миллиардера появились после того, когда создатель Дилберта предложил белым американцам "держаться подальше от чернокожих".

Так карикатурист Адамс ответил на опрос издания Rasmussen Reports, по статистике которого 26% чернокожих респондентов заявили о своем несогласии с утверждением "Быть белым - это нормально".

Газета Plain Dealer в Огайо написала, что решение отказаться от карикатуры было "несложным".