Пригожин заявил, что финансирует IT-конкурс «Видеопереворот» по замещению YouTube
Российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что финансирует IT-конкурс «Видеопереворот» по замещению видеохостинга YouTube.
27 февраля пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на запрос от редакции издания LIVE24 о финансировании IT-конкурса «Видеопереворот» по замещению YouTube.
Пригожин заявил, что финансирует данный IT-конкурс, чтобы показать мировой общественности, что в России множество программистов и других специалистов, способных создать видеохостинг, который не будет уступать западному YouTube.
Отмечается, что «Видеопереворот» направлен на то, чтобы выпустить российские видеохостинги из информационной тюрьмы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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