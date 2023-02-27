Пригожин заявил, что финансирует IT-конкурс «Видеопереворот» по замещению YouTube

Российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что финансирует IT-конкурс «Видеопереворот» по замещению видеохостинга YouTube.

27 февраля пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на запрос от редакции издания LIVE24 о финансировании IT-конкурса «Видеопереворот» по замещению YouTube.

Пригожин заявил, что финансирует данный IT-конкурс, чтобы показать мировой общественности, что в России множество программистов и других специалистов, способных создать видеохостинг, который не будет уступать западному YouTube.

Отмечается, что «Видеопереворот» направлен на то, чтобы выпустить российские видеохостинги из информационной тюрьмы.