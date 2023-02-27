Некоторые сладости наносят здоровью непоправимый вред
Самыми вредными считаются шоколадные батончики, леденцы, конфеты-«шипучки» и кукурузные палочки.
Ко многим лакомствам люди приучаются с детства. Но не все вкусности так безобидны, как это кажется на первый взгляд.
Большинство детей с удовольствием уплетают кукурузные палочки. А родителям кажется, что это очень сытно и полезно, поэтому они покупают кукурузное "лакомство" даже самым маленьким.
На самом деле, этот продукт не приносит никакой пользы: кукурузные палочки получают методом экструзии, в результате чего кукуруза теряет все свои полезные качества.
Шоколадные батончики тоже довольно вредный продукт. Производители добавляют в них растительные жиры, что вполне законно, но очень вредно для организма.
Ребятня очень любит конфеты-"шипучки", которые забавно "взрываются" во рту. Это выглядит интересно, но на самом деле очень вредно.
Химические вещества, которые обеспечивают "спецэффекты" во рту, оказывают губительное действие на пищевод и зубную эмаль.
Леденцы на палочке тоже не безобидны. Хотя производители уверяют, что в них содержится только натуральный сок, на самом деле в эти конфеты состоят из сахара, ароматизаторов и красителей.
Опубликовано: Наталья Павлова
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