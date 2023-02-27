В США за самый крупный в истории лотерей приз в 2 миллиарда долларов судятся два претендента
Один из американцев заявил, что названный победителем мужчина украл у него лотерейный билет, обладатель джекпота это отрицает.
Американец Хосе Ривера подал в суд на человека по имени Реджи Эдвина Кастро, который стал обладателем крупнейшего в истории лотерейного приза в размере 2,04 миллиарда долларов. Мужчина утверждает, что на самом деле настоящий обладатель приза - он.
По словам Ривера, он купил билет "Powerol" в одном из сервисных центров Калифорнии 7 ноября - за день до розыгрыша. Но в тот же день Реджи лотерею у него украл.
Чтобы вернуть украденный билет, Хосе пообещал Кастро отдать половину приза.
Но Реджи, узнав, что лотерея выигрывает джекпот, отказался от своего обещания вернуть. И предъявил билет на имя Кастро, что и было объявлено лотерейным фондом.
Истец сообщил о "краже" лотерейного приза должностным лицам штата Калифорния и полиции. Он добавил, что подаст в суд и будет добиваться, чтобы обладателем джекпота объявили его, а также - выплатили компенсации.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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