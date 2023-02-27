Польша передаст Украине 10 танков Leopard 2А4 и 60 танков PT-91 Twardy

В канцелярии премьер-министра Польши сообщили, что Варшава передаст киевскому режиму 10 танков Leopard 2А4 и 60 танков PT-91 Twardy.

В понедельник, 27 февраля 2023 года, представитель канцелярии премьер-министра Республики Польша Михал Дворчик в пресс-релизе сообщил о том, что официальная Варшава в ближайшие несколько недель передаст Украине 10 немецких танков Leopard 2А4 и 60 польских танков PT-91 Twardy.

Ранее Польша поставила на Украину первую партию танков Leopard 2, состоящую из четырёх единиц техники, призвав ЕС и НАТО последовать примеру Варшавы и сделать то же самое.