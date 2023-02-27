Польша передаст Украине 10 танков Leopard 2А4 и 60 танков PT-91 Twardy
В канцелярии премьер-министра Польши сообщили, что Варшава передаст киевскому режиму 10 танков Leopard 2А4 и 60 танков PT-91 Twardy.
В понедельник, 27 февраля 2023 года, представитель канцелярии премьер-министра Республики Польша Михал Дворчик в пресс-релизе сообщил о том, что официальная Варшава в ближайшие несколько недель передаст Украине 10 немецких танков Leopard 2А4 и 60 польских танков PT-91 Twardy.
Ранее Польша поставила на Украину первую партию танков Leopard 2, состоящую из четырёх единиц техники, призвав ЕС и НАТО последовать примеру Варшавы и сделать то же самое.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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