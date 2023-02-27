Грецкие орехи снижают риск развития атеросклероза мозговых артерий

Этот продукт приносит невероятную пользу организму и предотвращает многие заболевания.

Если регулярно употреблять не больше 7 грецких орехов в день, можно значительно снизить давление и уровень сахара в крови. Также это поможет в снижении веса, уменьшит риск рака молочной железы и простаты.

Высокое содержание бора в грецких орехах способствует поддержанию в рабочем состоянии хрящей, костей и функций мозга. А содержащийся в них бета-ситостерин уменьшает риск развития атеросклероза, и в первую очередь - мозговых и коронарных артерий.

Но не стоит увлекаться чрезмерным поеданием грецких орехов. Есть их нужно в меру, чтобы не вызвать аллергической реакции организма.

Также следует помнить, что эти орехи очень калорийные. Диетологи советуют потреблять их в пищу только в сыром виде.