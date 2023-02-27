Правительство Германии заявляет, что никто не давил на Байдена по поставкам танков Abrams на Украину

Федеральное правительство опровергло заявление Белого дома, согласно которому президент США Джо Байден согласился на поставку основных танков Abrams на Украину только по настоянию Германии.

Байден заявил в воскресенье, что вопреки рекомендации своих военных чиновников, под давлением Шольца он согласился поставить Украине танки Abrams.

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер ясно дал понять, что решение о совместных поставках основных танков было принято консенсусом с точки зрения Германии.

«Это были хорошие, конструктивные обсуждения, в которых обе стороны всегда добивались достижения общего подхода», - сказал спикер Кабмина ФРГ.

Ранее сообщалось, что Германия намерена поставить на Украину в ближайшей перспективе не менее 18 таков Leopard 2.