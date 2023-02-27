МО РФ: совместные учения России, КНР и ЮАР «Мози-2» завершились в Индийском океане

В Минобороны РФ сообщили о завершении совместных учений России, КНР и ЮАР в Индийском океане под кодовым названием «Мози-2».

27 февраля информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России сообщило о завершении совместных учений войск Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики в Индийском океане у южных берегов Африки под кодовым названием «Мози-2».

Россия в ходе учений «Мози-2», на которых страны-участницы успешно отработали элементы выполнения различных морских операций, получила статус ведущей страны.

Отмечается, что российские корабли продолжат выполнять задачи дальнего похода в соответствии с установленным планом.