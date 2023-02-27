SpaceX отменила запуск корабля с четырьмя астронавтами за две минуты до старта
2023-02-27 17:13
SpaceX Илона Маска планировала запустить ракету для команды NASA на Международную космическую станцию (МКС) в понедельник с четырьмя астронавтами на борту, но возникла техническая проблема.
Частная американская компания по исследованию космоса, основанная миллиардером Илоном Маском, планировала в понедельник запустить миссию для НАСА с четырьмя астронавтами на борту.
Но обратный отсчет был остановлен, когда до старта корабля с Космического центра Кеннеди во Флориде оставалось всего две минуты.
Техническая проблема связана с системой зажигания двигателя, и было установлено, что времени на ее решение до запуска не оставалось.
Через несколько часов было объявлено, что следующая попытка запуска состоится 2 марта в 00:34 по восточному времени, «после решения технической проблемы».
Опубликовано: Тарас Медведев