SpaceX отменила запуск корабля с четырьмя астронавтами за две минуты до старта

SpaceX Илона Маска планировала запустить ракету для команды NASA на Международную космическую станцию (МКС) в понедельник с четырьмя астронавтами на борту, но возникла техническая проблема.

Частная американская компания по исследованию космоса, основанная миллиардером Илоном Маском, планировала в понедельник запустить миссию для НАСА с четырьмя астронавтами на борту.

Но обратный отсчет был остановлен, когда до старта корабля с Космического центра Кеннеди во Флориде оставалось всего две минуты.

Техническая проблема связана с системой зажигания двигателя, и было установлено, что времени на ее решение до запуска не оставалось.

Через несколько часов было объявлено, что следующая попытка запуска состоится 2 марта в 00:34 по восточному времени, «после решения технической проблемы».