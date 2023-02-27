Американец разместил QR-код на могиле отца, чтобы люди могли узнать о жизни ветерана-атомщика

Майкл Бурк, изобретатель из Бостона, штат Массачусетс, напечатал на 3D-принтере QR-код и прикрепил его к надгробной плите своего отца, Джона Гарольда Бурка, в память о некоторых вехах его жизни.

Майкл Бурк, изобретатель, инженер и самопровозглашенный футуролог из Бостона, штат Массачусетс, напечатал на 3D-принтере QR-код и прикрепил его к надгробию своего отца.

Водонепроницаемый QR-код, который также светится в темноте, приводит при сканировании на сайт, посвященный его отцу, Джону Гарольду Бурку, скончавшемуся в апреле 2017 года в возрасте 87 лет.

Посетители сайта узнают, что Джон родился в Мелроузе, штат Массачусетс, во время Великой депрессии, по профессии был плотником и участвовал в войне в Корее.

На веб-сайте также есть информация о его жизни и опыте, например, о том, что он был «ветераном-атомщиком», участвовавшим в испытаниях ядерного оружия.

