«Чем громче, тем лучше!» или для чего заставляют младенцев плакать в Японии

Наверняка все слышали фразы по типу «Хватит истерить!», «Успокойся!», «Не плачь». Часто маленькие, и постарше дети начинают плакать по поводу и без.

Младенцы плачем просят есть или нужно поменять подгузник, подросшие дети криком и иногда истерикой добиваются желаемого. В любом случае, родители пытаются успокоить, занять ребенка игрушкой или даже угостить чем- то сладким или фруктом. Кому хочется слушать неугомонного ребенка, как он кричит в магазине: «Купи!»? Я вам скажу- японский родитель будет безмерно счастлив, если его ребенок покричит на публике. Для этого есть даже специальное мероприятие – «Наки сумо» или фестиваль плачущих младенцев.

Фестиваль не современный. Начало берет примерно с XVII века. Фестиваль проводят ежегодно во время «золотой недели», посвященной середине весны, в это же время празднуется День ребенка в Японии.

Фестиваль проходит в храме Сенсо- дзи. Маленькие участники мероприятия – младенцы, которым не исполнилось года от роду. Родители заранее подают заявки для участия. На минуточку! Конкурс пользуется популярностью- заявок поступает больше сотни.

Суть конкурса: два сумоиста берут на руки малышей и располагают их на своих вытянутых руках. Важно, чтобы младенца поднимали выше к небу. Считается, что плачущий ребенок на руках борца сумо- это молитва, обращенная к богам. После того, как сумоисты взяли малышей на руки, их задача- заставить детей плакать. Речи о шлепках нет. «Доводят» до плача аккуратно: корчат лица, издают непривычные и странные звуки, надевают маски животных или вымышленных существ, в общем, делают все, чтобы ребенок заплакал. Обязательно, чтобы ребенок плакал громко, так судья засчитает плач. Победит тот, у кого ребенок будет громче кричать и его будет трудно успокоить.

Назревает вопрос, почему именно сумоисты держат детей? Борцы сумо, по легенде отгоняют злых духов, наступая на землю, они приносят богатство и плодородие земле. И, конечно же, сумоист очень похож на японского бога Хотея. В мифологии он символизирует счастье, умиротворение и богатство. Часто в домах можно встретить этого «золотого пухлого мужчину, усыпанного монетками».

Кстати, участие в фестивале – платное, придется заплатить за такое «развлечение», но после выдают приз для ребенка, чтобы «раскрасить его обиды». Во время проведения фестиваля, родители молятся за своих детей и их здоровье в том храме и ждут завершения празднества.

Наверное, пока читали- подумали «Дурдом!» . Но все это делается не ради развлечения или издевки над своими детьми. Японцы искренне верят, что плачем малыш на этом фестивале отгонит от себя злых духов. Он будет расти уравновешенным и спокойным ребенком. Считается, что плач придает силы и здоровье.

Вот такая необычная традиция существует в Японии. На этот фестиваль в Токио съезжаются не только жители всей Японии, но и иностранные туристы, ведь мало, где увидишь поощрение детского плача или специальную его манипуляцию.