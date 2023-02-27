Эрдоган просит прощения за задержки с оказанием помощи пострадавшим при землетрясении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник попросил «прощения у жителей провинции Адыяман, наиболее пострадавшей от землетрясения 6 февраля, за задержки с прибытием помощи.

Из-за разрушительного воздействия толчков и непогоды первые несколько дней мы не могли работать в Адыямане так, как хотели. Прошу прощения за это», — сказал глава турецкого государства во время визита в эту провинцию.

Эрдоган продолжает посещать зоны бедствия спустя три недели после землетрясения, в результате которого погибло более 44 тысяч человек в Турции, и около 10 тысяч в соседней Сирии.