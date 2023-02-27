Стало известно, зачем в Индии швыряют детей с башни

В Индии до сих пор существует традиция, от которой волосы на голове встают дыбом – бросать младенцев с башни. Внизу его, конечно же, ловят в растянутые внизу простыни.

Как новорожденных бросают с вершины храма

Высота храма должна быть не менее 15 метров, чтобы ребенок успел как следует прочувствовать падение. А ребенок обязательно не старше двух лет.

Внизу башни стоят мужчины с растянутой простыней, достаточно молодые, чтобы успеть среагировать и поймать ребенка. Потом ребенка с радостными возгласами передают из рук в руки обратно на руки родителю.

Зачем они это делают?

Традиция такая древняя, ее корни теряются где-то в 13-м веке, что древний сакральный смысл традиции утерян. Что не останавливает жителей Индии все равно семь сотен лет ей следовать.

Вероятно, это была «закалка» от смерти. Из-за чудовищно высокой детской смертности в Индии в средние века. В жару без всяких антибиотиков бактерии и болезни выкашивали половину детей.

В ужасе родители, которые не могли ничего с этим поделать, кроме как молиться, демонстрировали свое бесконечное доверие богу, которому молились, бросая ребенка с башни. Если будет воля бога – он выживет. Так они вверяли ребенка полностью под божественное покровительство.

Пойманный ребенок якобы обретает особую судьбу, теперь по жизни ему будет следовать удача. Ведь он упал с вершины башни и выжил (хоть его и ловили)! Вот такая наивная попытка провести богов и судьбу.

Когда это прекратится?

Общественное движение по запрету варварской традиции уже давно поднялось в Индии. Однако пока там есть куда более устрашающие обычаи, такие как кастовая система, отношения к неприкосновенным, ловля падающих младенцев не привлекает достаточно общественного резонанса.

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В некоторых продвинутых штатах от традиции швыряния младенцев удалось полностью отказаться. Тем не менее, по усредненной статистике в год регистрируется до 200 таких сбрасываний вплоть до 2022 года.

Становится очевидно, что только повальная борьба с безграмотностью, предрассудками, кастовостью, т.е. массовое просвещение населения могут заставить обычай уйти в историю.

Хотя, судя по тому, сколько в Индии естественного ежегодного прироста населения, антибиотики и больницы действуют гораздо лучше защитных традиций.