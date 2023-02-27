Привычки, которые могут вывести любого русского из себя

Безусловно, каждый человек индивидуален и обобщать всю нацию довольно сложно.

Здесь вы можете встретить отшельников, преданных своему хозяйству на ферме, и тех, кто не представляет свою жизнь без люксовых вещей и дорогих автомобилей. Есть атеисты и католики, республиканцы и коммунисты и даже роялисты. Все они, к слову, хорошо ладят между собой.

Тем не менее для себя я выделила определённый набор особенностей характера, привычек и качеств, которые отличают французов от других народов.

Одно из самых главных качеств, которое можно встретить буквально в каждом французе — это любовь к собственной жизни. Этот народ способен преподнести любую мелочь таким образом, будто бы это самое лучшее, что можно встретить во всём мире.

Так, французы получают колоссальное удовольствие от ароматного кофе и багета на террасе, несмотря на то, что проводят таким образом практически каждый день.

В этой стране ценится здоровый эгоизм, когда ты находишь время на себя и жизнь. Французы намекают, что этому миру не хватает счастливых людей. Работать сутками на пролёт или нет — твоё право. Главное, чтобы ты был счастлив.

Французы действительно чувствуют себя счастливыми. Если обратиться к результатам различных опросов из местных журналов, то подавляющая часть населения полностью удовлетворена своей жизнью. И дело тут не в кризисе или высоких ценах. Жители Франции прежде всего ценят свою семью, здоровье и активную социальную жизнь.

Они давно сообразили, что счастье человека находится не в каких-то грандиозных мечтах, а в простых вещах. Бокал вина в компании друзей, вкусная выпечка на скамейке в парке — всё это является простой и доступной возможностью побаловать себя любимого.

Отсюда у французов появилась любовь к различным вкусностям. Ведь, это опять-таки самый простой способ сделать себя счастливым.

Еда для французов — это отдельная тема. Здесь не уместны разговоры про здоровое питание, потому как трапеза для французов является одним из самых главных удовольствий и, вдобавок, ещё и доступным.

От жителей Франции частенько можно услышать следующий тезис: жить нужно, чтобы есть, а не есть, чтобы жить. К слову, многие местные фразеологизмы связаны с гастрономией: "речь, словно салат" (дословно) — когда человек говорит глупости, или же "глаза у него больше желудка."

Французы пытаются создать из любого процесса своеобразный ритуал. И еда здесь играет ключевую роль. Именно поэтому местные жители отстаивают право на двухчасовые обеды. Ведь, по их мнению, приём пищи должен быть долгий и вдумчивый. Перекус на ходу редко можно встретить даже среди офисных клерков.

Долгие трапезы в кругу родных и близких, размеренная работа в саду, неспешные прогулки на природе — всё это является обывательским раем для французов.

Кстати, мнение о том, что французы каждое утро употребляют круассаны с кофе не более, чем миф. Ежедневный свежий багет — привычное дело, а вот выпечка — удовольствие для выходных дней или на праздники.

И если к размеренному ритму жизни ещё может подстроиться русский человек, то поддерживать светскую беседу с незнакомцами способен не каждый. Это один из барьеров, который мешает иностранцам из СНГ интегрироваться в общество.

Обсуждение актуальных событий, шутки, подколы и разговоры о бытовых вещах — являются неотъемлемой частью французской культуры. Причём бурное общение можно встретить даже в компаниях малознакомых людей, а к вечеру центральные улицы города по звуку напоминают пчелиный рой.

Французы довольно эмоциональны и могут завестись по любому поводу. Дискуссии и споры — это их конек, но в то же время никто из местных жителей не позволит нагрубить другому человеку. Если между людьми возникли какие-либо разногласия, то французы выйдут из ситуации элегантно и мягко, не задев своего собеседника.

Умение договариваться и уместно шутить здесь очень ценится. Подобное распространено и в бюрократии: вы спокойно сможете договориться с государственными органами, к примеру, попросить у налоговой отсрочить выплаты. И в большинстве случаев вам пойдут навстречу.

Во Франции не такой уж и высокий ритм жизни. К слову, подобное характерно для многих стран Западной Европы. Благодаря этому у местных жителей появляется время подумать о том, что их не устраивает.

В тех ситуациях, где русский человек винит себя, к примеру, недостаточно хорошо учился, плохо справился с рабочими задачами, не смог вовремя выплатить кредит, французы привыкли перекладывать ответственность на остальных, как правило, на государство.

В свободное время местные жители не прочь пожаловаться на то, как их обделило правительство, вместо того, чтобы попробовать исправить ситуацию своими силами.

Да, здесь социальный лифт работает не так слажено. Богатые люди целыми поколениями ходят в одни и те же частные школы, а простой люд, по мнению французов, не очень-то и любим их властями. Хотя всё относительно.

Кстати, многих жителей Европы считают скупердяями и французы здесь не исключение. Однако, если разобраться получше, то дело тут совсем не в жадности.

Здесь большое количество различных налогов, высокие расходы на жилье. Когда со всем этим сталкиваешься лично, то понимаешь, что местные жители просто привыкли рассчитывать свои средства.