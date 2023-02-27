Илон Маск уволил 200 сотрудников, ответственных за изменения Twitter

Twitter уволил 200 сотрудников, или 10% штата, в том числе директора по разработке продуктов и архитектора новой платной подписки, сообщила New York Times в понедельник, 27 февраля.

Среди уволенных оказались менеджеры по продуктам, эксперты по базам данных и инженеры, работавшие над машинным обучением и надежностью платформы.

Глава программы идентификации Twitter Blue Эстер Кроуфорд ранее демонстрировала лояльную поддержку Илону Маску и компании. Она, к примеру, ретвитнула фотографию, на которой была замечена спящей в спальном мешке на своем рабочем месте.

«Самое худшее, что вы можете подумать, видя, как я выкладываюсь по полной в Twitter 2.0, — это то, что мой оптимизм и упорный труд были ошибкой», — написала Эстер Кроуфорд в понедельник.

«Те, кто смеется остаются в стороне, а не на арене. Я глубоко горжусь командой, которая смогла выстоять в этом хаосе», — добавила она.

Ранее сообщалось, что с поглощением компании Маск уволил большую половину сотрудников. После оптимизации в Twitter оставалось около 2300 сотрудников.