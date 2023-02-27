6 суеверий о беременности, подтверждённых наукой

Во время пребывания в интересном положении женщина начинает более чутко относиться к себе и переживать за пузожителя.

Беременной нельзя принимать горячую ванну

ребёнок перегреется

Суеверие древнее. Но...

Современные врачи утверждают, что пребывание беременной женщины в воде температурой выше 38 градусов и более 10 минут:

снижает кровяное давление

замедляется циркуляция крови

ребёнок начинает испытывать недостаток в необходимом кислороде

Беременным нельзя брать в руки кошек

Слышали такое от старшего поколения?

Теперь к бабулькам присоединяются и учёные. Оказывается на лапках у кошек, а особенно в области коготков весьма активничает токсоплазмоз.

Мы взрослые уже научились ему противостоять, а вот для еще не родившегося ребенка он очень опасен, так как может вызвать нарушения в развитии глаз и мозга.

Если есть много бананов, то родится мальчик

Кажется совсем абсурдно...

Но и это не лишено научной логики. Современные исследования доказали, что мальчики чаще рождаются у женщин, которые:

едят более калорийную пищу

едят продукты с высоким содержанием калия.

Это всё как раз про калорийный кладезь калия бананы.

Страдать беременных от изжоги заставляют младенцы рождающиеся с волосами

И здесь ни чего чудесного нет.

Усиленный рост волос вызывается определённым гормоном, которого у плода оказывается с избытком:

его содержание увеличивается и у мамы

он то и вызывает изжогу у взрослого человека

О беременности лучше молчать до начала второго триместра

Вот уж это точно довольно популярное суеверие.

Наши предки считали, что недобрые мысли чужих могут испугать молодую душу и она оставит ещё не рождённое тело.

Суть здесь, видимо в том, что в первом триместре беременности вероятность ее прерывания довольно велика. Поэтому сообщать о беременности лучше тогда, когда малыш уже основательно поселится в уютном мамином животе. Так, если что, женщине будет несколько легче перенести потерю.

Мальчиков рожать дольше и тяжелее

Это подметили ещё наши древние предки, а современная статистика подтвердила их наблюдения.

Статисты объясняют это тем, что обычно, опять по статистике, новорожденные мальчики весят в среднем примерно на 100 г больше, чем новорожденные девочки.