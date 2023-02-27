6 суеверий о беременности, подтверждённых наукой
Во время пребывания в интересном положении женщина начинает более чутко относиться к себе и переживать за пузожителя.
Беременной нельзя принимать горячую ванну
ребёнок перегреется
Суеверие древнее. Но...
Современные врачи утверждают, что пребывание беременной женщины в воде температурой выше 38 градусов и более 10 минут:
снижает кровяное давление
замедляется циркуляция крови
ребёнок начинает испытывать недостаток в необходимом кислороде
Беременным нельзя брать в руки кошек
Слышали такое от старшего поколения?
Теперь к бабулькам присоединяются и учёные. Оказывается на лапках у кошек, а особенно в области коготков весьма активничает токсоплазмоз.
Мы взрослые уже научились ему противостоять, а вот для еще не родившегося ребенка он очень опасен, так как может вызвать нарушения в развитии глаз и мозга.
Если есть много бананов, то родится мальчик
Кажется совсем абсурдно...
Но и это не лишено научной логики. Современные исследования доказали, что мальчики чаще рождаются у женщин, которые:
едят более калорийную пищу
едят продукты с высоким содержанием калия.
Это всё как раз про калорийный кладезь калия бананы.
Страдать беременных от изжоги заставляют младенцы рождающиеся с волосами
И здесь ни чего чудесного нет.
Усиленный рост волос вызывается определённым гормоном, которого у плода оказывается с избытком:
его содержание увеличивается и у мамы
он то и вызывает изжогу у взрослого человека
О беременности лучше молчать до начала второго триместра
Вот уж это точно довольно популярное суеверие.
Наши предки считали, что недобрые мысли чужих могут испугать молодую душу и она оставит ещё не рождённое тело.
Суть здесь, видимо в том, что в первом триместре беременности вероятность ее прерывания довольно велика. Поэтому сообщать о беременности лучше тогда, когда малыш уже основательно поселится в уютном мамином животе. Так, если что, женщине будет несколько легче перенести потерю.
Мальчиков рожать дольше и тяжелее
Это подметили ещё наши древние предки, а современная статистика подтвердила их наблюдения.
Статисты объясняют это тем, что обычно, опять по статистике, новорожденные мальчики весят в среднем примерно на 100 г больше, чем новорожденные девочки.
Опубликовано: Ангелина Крент