Папа Римский посетит Венгрию в конце апреля и встретится с Орбаном

Папа Франциск с 28 по 30 апреля отправится в Будапешт, столицу Венгрии, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном, сообщил Ватикан в понедельник.

«Принимая приглашение гражданских и церковных властей, Его Святейшество Папа Франциск совершит апостольское путешествие в Венгрию с 28 по 30 апреля 2023 года, посетив город Будапешт», — заявил официальный представитель Святого Престола Маттео Бруни.

28 апреля аргентинский иезуит встретится с Виктором Орбаном с которым он не согласен по ряду вопросов, прежде всего в рамках миграционной политики.

Согласно программе, опубликованной Ватиканом, во время своего 41-го международного визита с момента своего избрания в 2013 году Хорхе Бергольо также встретится с беженцами, молодежью, членами местной церкви и представителями культурного сектора.

Традиционно во время своей поездки, он обратится к политическим и дипломатическим властям и будет председательствовать на мессе.

