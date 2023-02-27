Интересные факты о младенцах

Если бы мы сказали вам, что дети точно знают, что они делают, вы бы, вероятно, засмеялись прямо сейчас. Но ведь это правда!

Дети рождаются без коленных чашечек. Поэтому большинство младенцев ползают на руках, а не на четвереньках.

Рождённые в мае - самые крупные. В 1955г в Италии родился малыш весом 10кг 200гр.

Новорождённые не плачут, потому что у них не до конца сформированы слезные потоки. О своём дискомфорте они оповещают взрослых криком.

У новорождённых отличное обоняние, но плохое зрение и слух. Они близоруки, и они могут ясно видеть предметы, которые находятся на расстоянии 20-30см. Мозг младенцев содержит около 100млрд нейронов, поэтому они замечают все. Им требуется 3 недели, чтобы отличать свою мать от других взрослых.

У младенцев выпадают волосы, и за несколько месяцев может поменяться структура (из прямых в кудрявые).

Новорождённых имеют целый комплекс рефлексов. 1 из них - это рефлекс моро. Возникает на 30ой неделе беременности и пропадает в возрасте 3-6 месяцев. Представляет собой ревкцию на внезапную потерю поддержки и сопровождается разведением и вытягмванием ручек и плачем. Испуг, проще говоря.

Ещё 1 рефлекс, обнаруженный французскими исследователями - это брать все в рот. Так как вкусовые рецепторы самые чувствительные, это самый простой способ познакомиться с окружающим миром.

Малышей все время клонит в сон. На каждый час сна приходится 3 минуты бодрствования. Это происходит потому что мозг младенца использует до 60% глюкозы(я уже писала про нейропластичность). Поэтому на другое у крохи просто не остаётся сил. Кстати, моз взрослого человека использует 20% глюкозы.

Мылыши узнают музыку, которую их мамы слушали во время беременности. Это даже может помочь им успокоиться. В следующий раз, когда мой ребёнок заплачет, включу ему Майкла Джексона! Напишу потом, что получилось))

Младенец может влиять на сердечный ритм мамы. Когда они смотрят друг другу в глаза, их сердечные ритмы совпадают.