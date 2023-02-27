Депрессию в начале весны можно победить с помощью витаминов и микроэлементов

После «зимней спячки» организм начинает испытывать стресс, физическое и психическое состояние человека ухудшается.

Казалось бы: начинается весна, и у плохого настроения нет никаких шансов! Но, как ни странно, именно весной люди чувствуют ухудшение настроения, а нередко у них развиваются неврозы и даже депрессии.

Медики объясняют это явление довольно просто. Увеличение светового дня и изменение уличной температуры влияет на изменение гормонального фона, что, в свою очередь, влечет прыжки настроения.

Чтобы организм мог полноценно пробудиться после "зимней спячки", ему нужны силы. Восстановить их можно правильным питанием и приемом витаминов, а если нужно исправить эмоциональное состояние, можно подключить медикаменты.

При приливе раздражительности специалисты рекомендуют съесть банан, если мучает тоска - поможет кусочек сыра, а успокоить нервную систему можно с помощью чашечки какао.

Также весной можно попринимать какие-нибудь успокоительные средства. Но дозировку медикаментозных препаратов нужно обязательно согласовывать с врачом.

Известно, например, что неправильная дозировка валерьянки способна вызвать проблемы с пищеварением, повысить артериальное давление и даже усугубить состояние депрессии.