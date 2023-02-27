В Москве назвали самые необычные имена новорожденных в 2022 году

За прошедший год в Москве зарегистрировали более 10 тыс. детских имен, из которых 51,4% — мужских и 48,6% — женских.

«Среди необычных мужских имен в прошлом году встречались такие, как Урал, Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий, Феодосий. Так назвали по одному мальчику в Москве. А еще в столице теперь проживают Авокадий, Троян, Лавр-Космос, Лев-Август и Марк-Леон», — приводятся слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой на сайте столичной мэрии 31 января.

Необычными женскими именами стали Акулина, Николетта, Забава, Прасковья, Лаванда, Роза, Клеопатра, Бриллиант и другие.

При этом самыми популярными именами стали Александр — 2335 мальчиков и София (Софья) — 2762 девочек. В топ-3 мужских имен вошли также Михаил и Максим, а женских — Мария и Анна.

В августе 2022 года сообщалось, что в Москве на 15% выросла популярность редких имен для новорожденных.

В столице стали набирать популярность имена, которые раньше встречались редко. Например, Мирослава, Есения, Мия, а также Сергей и Адам — популярность этих имен выросла на 15% в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В 2021 году в пятерку самых популярных вошли имена Лев и Ева. Родители выбирали эти имена на 10% чаще, чем за весь 2020 год. Так, Евами назвали свыше 1,6 тыс. девочек, а Львами — более 1,7 тыс. мальчиков. Также жители Москвы стали отдавать больше предпочтения именам Мирон (на 23% чаще) и Есения (приблизительно 35% чаще).