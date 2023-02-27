Искусственный интеллект может лишить работы каждого пятого жителя России

Внедрение искусственного интеллекта обещает ускорить технический прогресс, но также приведёт к устареванию многих профессий.

Бухгалтеры:

Бухгалтерское программное обеспечение на базе ИИ может автоматизировать многие задачи, традиционно выполняемые бухгалтерами, такие как ведение бухгалтерского учета и подготовка налогов. Это может снизить потребность в бухгалтерах, хотя они по-прежнему будут необходимы для выполнения более сложных задач.



Банковские кассиры:

По мере того как все больше людей переходят на онлайн-банкинг, физические отделения банков будут нуждаться в меньшем количестве операционистов. Банкоматы, чат-боты и виртуальные помощники могут выполнять большинство операций, сокращая потребность в кассирах.



Телемаркетологи:

Чатботы и виртуальные помощники на базе ИИ становятся все более совершенными, что позволяет им обрабатывать запросы клиентов и оказывать поддержку. В результате, работа в сфере телемаркетинга, связанная с холодными звонками и рекламой товаров, может постепенно сойти на нет.



Переводчики:

Инструменты перевода на основе нейросетей быстро совершенствуются, что позволяет переводить текст точно и быстро. Хотя переводчики-люди по-прежнему будут нужны для выполнения сложных задач, спрос на профессию может снизиться.



Юристы, страховщики, андеррайтеры:

Алгоритмы ИИ могут выполнять юридические исследования и анализ документов, обрабатывать огромные объемы данных для оценки рисков и определения страховых премий, что снизит потребность в работниках этих сфер. По данным Росстата, вместе с бухгалтерами, представители данных профессий составляют почти 5,5% трудоустроенных граждан РФ.



В долгосрочной перспективе под угрозой могут оказаться и две самые популярные в РФ профессии: водители и продавцы, суммарно 13,5% трудоустроенных граждан в России. Главными конкурентами на рынке труда для них могут стать беспилотные автомобили и кассы самообслуживания. В отличие от людей, им не нужен отдых, им не надо оплачивать больничный, отпуск и отчисления в пенсионный фонд.