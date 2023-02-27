Губернатор Еврейской автономной области единственный, кто не попал под санкции США

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн единственный глава региона в России, кто не попал под санкции США.

27 февраля информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн остался единственным главой региона Российской Федерации, который не попал под действие санкционных ограничений Соединённых Штатов.

На данный момент Гольдштейна нет в санкционном списке (SDN-лист) министерства финансов США, куда включаются все попавшие под санкции физические и юридические лица.