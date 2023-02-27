Американка украла у Леди Гаги собак и на нее же подала в суд, требуя вознаграждения в 500 тысяч долларов

Речь идет о трех любимцах звезды: похищенных еще в 2021-м году французских бульдогах.

На звезду Голливуда Леди Гагу подали в суд, обвинив в том, что певица не выплатила обещанное вознаграждение за возврат потерянных собак.

Речь идет о любимцах актрисы - французских бульдогов. ЧП произошло еще в 2021 году при непростых обстоятельствах. В помощника Гаги Райана Фишера, который выгуливал собак, выстрелил неизвестный.

Позже полиция установила, что это - мужчина по имени Джеймс Ховард Джексон, который украл трех песиков, а четвертый сумел сбежать.

Но, как выяснилось, все это было спланированной акцией злоумышленников. Всего их было пятеро.

Компания выкрала собачек с целью выкупа. В итоге преступников нашли и наказали. Стрелявшего обвинили в покушении на убийство помощника Леди Гаги, который в результате нанесенной травмы потерял часть легкого, и приговорили к 21 году тюрьмы.

Правда, из-за «канцелярской ошибки» в этом году неожиданно отпустили, и он опять числится в розыске.

А одна из соучастниц предступления, некто Дженнифер Макбрайд, которая тогда доставила собак в полицейский участок, подала на певицу в суд . За то, что Гага не выплатила ей обещанные полмиллиона долларов за возврат песиков.

​В дополнение к денежному вознаграждению Макбрайдтакже требует возмещения ущерба в размере не менее 1,5 миллиона долларов, а также 800 тысяч долларов неуказанного общего ущерба. Ее жалоба заняла 8 страниц, а подан документ в Верховный суд округа Лос-Анджелес.