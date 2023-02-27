«РИА Новости»: штурмовики ЧВК «Вагнер» взяли под контроль микрорайон Ступки в Артёмовске

Российские СМИ сообщили, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль микрорайон Ступки в городе Артёмовск в ДНР.

В понедельник вечером, 27 февраля 2023 года, информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на осведомлённый источник сообщило о том, что бойцы штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» взяли под контроль микрорайон Ступки в городе Артёмовск в ДНР, вытеснив бойцов Вооружённых сил Украины с занимаемых ими позиций.

Кроме того, в настоящее время штурмовики ЧВК «Вагнер» уже зашли в микрорайон Ильиновка, приблизившись к заводу по обработке цветных металлов АЗОМ с севера.