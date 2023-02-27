Пригожин: экс-представитель НМ ДНР Эдуард Басурин отказался работать в ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин сообщил, что экс-представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отказался работать в ЧВК «Вагнер» и в этом нет ничего предосудительного.

27 февраля пресс-служба компании «Конкорд» в официальном Telegram-канале опубликовала ответ основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на запрос от редакции издания «Экспресс газета» об отказе бывшего официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина работать с «мызыкантами».

Пригожин подтвердил данную информацию, отметив, что в отказе Басурина работать с ЧВК «Вагнер» и решении вести свой проект нет ничего предосудительного, поэтому «мызыканты» по-прежнему относятся экс-представителю НМ ДНР с уважением.

«В конце концов, вся страна не может прийти работать в ЧВК “Вагнер”», — подытожил Евгений Пригожин.