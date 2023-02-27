Глава Минфина США Джанет Йеллен прибыла в Киев, где встретилась с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Tg-канале сообщил, что встретился в Киеве с главой Министерства финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен.

Зеленский отметил, что Вашингтон поддерживает киевский режим с начала проведения специальной военной операции России на Украине не только оружием, но и денежными средствами.

Глава киевского режима также поблагодарил Соединённые Штаты за наращивание санкционного давления в отношении Российской Федерации и призвал ужесточить антироссийские санкции.