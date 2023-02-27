Орбан: Венгрия поддерживает мирный план Китая по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт полностью поддерживает мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине.

«Венгрия на всех международных форумах призывает к миру, я вижу, что большая часть государств поддерживает мир. Венгрия не может изолироваться от большей части мира... Поэтому мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его», — сказал Орбан.

Венгерский премьер также подчеркнул необходимость прекращения огня и возобновление проведения процедуры мирных переговоров между Москвой и Киевом для разрешения конфликта на Украине.