Турция в 2022 году сократила импорт российского газа на 18%

В 2022 году Турция получила на 18% меньше газа из России по трубопроводам и в сжиженном виде.

В прошлом году большая часть российского газа поступила в Турцию по трубопроводам. Из 21,6 млрд кубометров таким способом было импортировано 15 млрд кубометров.

Согласно статистическим данным турецкого энергетического ведомства, остальные поставки выполнялись сжиженным газом.

Эксперты связывают сокращение импорта с ростом цен на газ, а также с энергетическим кризисом первой половины прошлого года.