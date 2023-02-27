Турция в 2022 году сократила импорт российского газа на 18%
2023-02-27 20:17
В 2022 году Турция получила на 18% меньше газа из России по трубопроводам и в сжиженном виде.
В прошлом году большая часть российского газа поступила в Турцию по трубопроводам. Из 21,6 млрд кубометров таким способом было импортировано 15 млрд кубометров.
Согласно статистическим данным турецкого энергетического ведомства, остальные поставки выполнялись сжиженным газом.
Эксперты связывают сокращение импорта с ростом цен на газ, а также с энергетическим кризисом первой половины прошлого года.
Опубликовано: Светлана Репина