Шмыгаль: США до сентября должны предоставить Украине более $10 миллиардов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что США до сентября текущего 2023 года должны предоставить Украине более $10 миллиардов.

В понедельник, 27 февраля 2023 года, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с главой Министерства финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен сообщил о том, что США до сентября текущего года должны предоставить Украине более $10 миллиардов бюджетной поддержки.

Кроме того, согласно заявлению Шмыгаля, США выделили $1,5 миллиардов на быстрое восстановление, и еще 1,1 миллиард - на энергетический сектор Украины и Молдавии.