Несколько интересных фактов о Римском Колизее

Колизей – один из самых известных памятников культурного наследия, оставшийся еще со времен Античности.

Колизей мог и не появиться на свет, однако император Флавий Тит, стремясь стереть с лица земли все упоминания о правлении Нерона и упрочить собственный культ в городе, отдал приказ о начале строительства амфитеатра на месте пруда, который был построен предыдущим правителем.

Большая часть амфитеатров была сооружена путём вскапывания почвы на небольших возвышенностях, однако Колизей, имеющий овальную форму, был каменный.

Колизей – самый крупный из амфитеатров, он вмещал в себя 50 тысяч человек.

Амфитеатр возвели для всех жителей города, однако высшие сословия и аристократия занимала отдельное от остальных место.

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Самым известным и популярным зрелищем, происходящем в амфитеатрах были гладиаторские бои. В основном в них участвовали осужденные рабы, бандиты и разбойники, однако нередко здесь можно было увидеть и добровольцев.

Еще одним популярным развлечением были схватки с животными. Гладиатор, для того чтобы сохранить свою жизнь, должен был справиться с диким зверем, выпущенным на арену. В древних записях отмечается, что в период праздничного открытия амфитеатра, было убито более 11 тысяч различных животных.

Во времена правления императора Трояна, в ожесточенных схватках с дикими зверями погибло около 45 тысяч человек. Очень часто среди них можно было увидеть христиан. В те времена им ставили в вину, начавшийся упадок в государстве.

После распада Римской империи амфитеатр перестал использоваться по прямому своему назначению и стал медленно рушиться. После разрушающего землетрясения 847 года, материал из которого был сооружен Колизей стал растаскиваться для строительства церквей, а помещения под амфитеатром стали использоваться для выращивания различных культур.

Священнослужители католических церквей XVIII века были первыми кто начал говорить о Колизее, как об историческом памятнике и ценном культурном наследии. С этого момента началась реставрация памятника и с 2000 года он стал доступен для всех туристов и гостей.