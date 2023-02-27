МВД Польши заявил о вероятности полного закрытия границ с Беларусью

Польша может полностью закрыть границу с Беларусью, об этом заявили в Варшаве.

В Польском правоохранительном ведомстве заявили о том, что Варшава может полностью закрыть границу с Республикой Беларусь.

"Существует возможность полного закрытия границы с Беларусью" — замминистра внутренних дел Польши.

Напомним, что ранее Польша закрыла пункт пропуска Бобровники и запретила белорусским грузовикам заезжать в страну.