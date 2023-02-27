МВД Польши заявил о вероятности полного закрытия границ с Беларусью
2023-02-27 20:55
Польша может полностью закрыть границу с Беларусью, об этом заявили в Варшаве.
В Польском правоохранительном ведомстве заявили о том, что Варшава может полностью закрыть границу с Республикой Беларусь.
"Существует возможность полного закрытия границы с Беларусью" — замминистра внутренних дел Польши.
Напомним, что ранее Польша закрыла пункт пропуска Бобровники и запретила белорусским грузовикам заезжать в страну.
Опубликовано: Николай Скира