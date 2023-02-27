8 увлекательных фактов о стюардессах

Профессия стюардесс окружена романтическим ореолом, но мало кто знает, что эта работа очень сложная, несмотря на удовольствие.

Безусловным плюсом работы является тот факт, что они могут ездить в разные страны, и выглядеть хорошо все время. В то же время, они рискуют жизнью и здоровьем, как физическим, так и психологическим, так как должны иметь дело с различными типами людей все время.

Вот наш список интересных фактов о стюардессах.

Бортпроводники могут легально использовать электрошокеры на борту

Это относится только к некоторым авиакомпаниям, где бортпроводникам разрешается в некоторых случаях успокаивать своих пассажиров с помощью шокера. Если пассажиры срываются, нарушают закон или игнорируют просьбы персонала авиакомпании, у бортпроводников есть законное разрешение на их задержание. Это означает, что если остальным пассажирам угрожает поведение одного из нарушителей спокойствия, электрошокер является одним из самых эффективных способов успокоения. Стюардессы сильнее, чем вы думаете, особенно с электрошокерами в руках. Большие и агрессивные пассажиры, которые не уважают других, заслуживают небольшого шока в качестве урока.

На самом деле, каждая кабина полета оснащена толстыми пластиковыми наручниками на молнии или даже настоящими наручниками. Бортпроводники имеют право надеть на вас наручники и пристегнуть к сиденью отдельно от других пассажиров. Не говоря уже о том, что они могут также попросить пилотов совершить аварийную посадку, чтобы высадить вас с полицией. Хорошо, что такие случаи случаются не слишком часто.

Бортпроводники не могут набрать вес

Ограничения по весу - это одно из правил, которое должен соблюдать каждый бортпроводник. Ограничение веса требует от бортпроводников иметь здоровые результаты по тесту индекса массы тела (ИМТ). Представьте, что вы проходите через разные часовые пояса и едите в разные часы все время, прибавьте к этому недосып и перепад давления. Не говоря уже о напряженных расписаниях, которые не благоприятны для регулярного посещения тренажерного зала. Нелегко держать себя в форме.

Бортпроводникам не платят до тех пор, пока самолет не взлетит

Некоторые думают, что работа стюардессой оплачивается фиксированной зарплатой, как и обычная работа, но на самом деле это не так. Большинство, если не все, стюардессы получают плату за полетные часы, а не за посадку или высадку. Поэтому приход на 2 часа раньше или опоздание на пару часов не засчитывается в оплату. Некоторые рейсы занимают всего час или два, и это самая дешевая поездка.

Бортпроводники мало спят

Мы все ненавидим задержки рейсов, но стюардессы ненавидят это даже больше, чем мы. Многочасовая задержка может привести вас к небольшой прогулке по аэропорту, чтобы убить время. Что касается стюардесс, они должны оставаться на месте и теряют время сна перед своим следующим рейсом во время задержки рейса. Помимо того, что они не смогут отдохнуть, как планировалось, они все еще должны быть на борту и улыбаться пассажирам.

Много тренировок

Речь идет не только о базовой подготовке, и том, что они должны все время улыбаться и подавать еду и напитки. Все авиакомпании имеют различные программы обучения и требования, особенно на случай чрезвычайных ситуаций. Большинству бортпроводников придется пройти имитационное обучение для турбулентности, аварийных посадок, пожаров и многого другого. Некоторые стюардессы даже проходят курс обучения тому, как принимать роды на борту. Еще одна интересная вещь - они также знают, как разблокировать ванные комнаты самолета снаружи.

Нет татуировок

Большинство авиакомпаний вообще не позволяют своим бортпроводникам иметь видимые татуировки или пирсинг (кроме мочек ушей). Мужчины должны быть гладко выбриты. Тем не менее, есть несколько авиакомпаний, которые позволяют татуировки, но в местах, которые их форма может покрыть. Например, British Airways требуют, чтобы их стюардессы носили соответствующее нижнее белье, если у них есть татуировки на верхней части тела. Это потому, что их униформа белая, поэтому стюардессы должны убедиться, что их татуировки невидимы.

Зубы должны быть белыми, но не слишком

Стюардессы много улыбаются, и яркая улыбка является важной частью внешнего вида стюардессы. Именно поэтому яркие, белые и здоровые зубы, обрамленные аккуратно нанесенной помадой или блеском для губ, являются одним из требований. Хорошая гигиена полости рта является обязательным условием, но некоторые авиакомпании, такие как Las Vegas-based Allegiance Air, не позволяют отбеливать зубы, потому что они становятся "слишком белые".

Правила строги

Бортпроводники, которые являются новичками в этой работе, должны пройти строгий испытательный срок в течение первых шести месяцев. Это включает в себя уход, выбор обуви, прическу, оттенки губной помады, чистые ногти - стюардессы должны выглядеть наилучшим образом. Стандарты ухода очень строги, и вы не получите никаких преимуществ, пока испытательный срок не закончится. Кроме того, некоторые ошибки могут стоить работы, если стюардесса не делает все правильно во время их испытательного срока.

Бонус: вы когда-нибудь задумывались, почему рост и вес являются одним из самых важных требований, чтобы быть стюардессой? Главное - выбрать стюардессу с таким ростом, чтобы она могла легко добраться до верхнего отсека. Просто потому, что их работа заключается в том, чтобы обеспечить комфорт для пассажиров. Так как же они могут помочь, если они даже не достаточно высоки, чтобы добраться до верхнего отсека? Баланс между стройностью и силой также является частью требований. Это означает, что бортпроводники не только способны достичь верхнего отсека, но и достаточно сильны, чтобы поднять и положить туда ваши сумки и багаж.