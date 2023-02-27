Без доллара в кармане: Елене Летучей в Бразилии заблокировали счет
Причиной внезапных ограничений в банке назвали безопасность, потому что Бразилия считается одной из наиболее опасных стран для посещения.
Телеведущая Елена Летучая рассказала, что во время отдыха в Бразилии ей «в целях безопасности» заблокировали счета, сообщает PROZvezd.
В Бразилию россиянка прилетела из Аргентины с мужем. По словам звезды, блокировка случилась сразу после посадки. Причиной внезапных ограничений в банке назвали безопасность, потому что Бразилия считается одной из наиболее опасных стран для посещения.
Неожиданно оказалась без доллара в кармане. Хорошо, что пока были без денег, друзья нас покормили, – поделилась Летучая.
Телеведущая также уточнила: это не первое её знакомство с Бразилией. Ранее она была в этой стране на съёмках передачи.
Считается, что это не очень богатая страна. Крупные города окружают фавелы, куда даже полиция не суется. А на площадях Рио можно увидеть десятки бездомных, живущих в картонных коробок.
Но при этом Бразилия занимает первое в мире место по числу миллиардеров, – рассказала она.
Опубликовано: Светлана Гарусева