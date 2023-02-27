Без доллара в кармане: Елене Летучей в Бразилии заблокировали счет

Причиной внезапных ограничений в банке назвали безопасность, потому что Бразилия считается одной из наиболее опасных стран для посещения.

Телеведущая Елена Летучая рассказала, что во время отдыха в Бразилии ей «в целях безопасности» заблокировали счета, сообщает PROZvezd.

В Бразилию россиянка прилетела из Аргентины с мужем. По словам звезды, блокировка случилась сразу после посадки. Причиной внезапных ограничений в банке назвали безопасность, потому что Бразилия считается одной из наиболее опасных стран для посещения.

Неожиданно оказалась без доллара в кармане. Хорошо, что пока были без денег, друзья нас покормили, – поделилась Летучая.

Телеведущая также уточнила: это не первое её знакомство с Бразилией. Ранее она была в этой стране на съёмках передачи.