Советник офиса Зеленского Подоляк пообещал Китаю агрессию в ответ на передачу оружия России

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал сотрудничество Китая и России.

Он заявил, что ели китайская сторона решит поставлять в Россию военную технику, ее ждут определенные проблемы.

По словам Подоляка, реакция на такие действия будет агрессивной, вне зависимости от того, какие государства их предпринимают.

Ранее китайский МИД обнародовал свой план мирного урегулирования украинского кризиса с призывом к прекращению огня.