Малоизвестные факты о чесноке

Многие фрукты и овощи неизменно ассоциируются именно с Россией. К примеру, морковка, тыква, свекла, лук и, конечно же, чеснок. Однако последний раньше в России не произрастал.

Чеснок пришел на российские огороды из Средней Азии, причем это происходило весьма необычно. У китайцев этот овощ оказался гораздо раньше, поэтому в Китае есть так много чесночных блюд. Более того, именно здесь чесноку нашлось весьма необычное применение: данное растение отпугивало злых духов на похоронах.

Возможно, именно из Китая данная традиция перебралась в европейские страны. Тут чеснок в Средневековье отпугивал бесов, вампиров и прочую нечисть.

Но перед тем, как оказаться в Европе, данный овощ был популярным в древней Индии и Египте. Из этих стран он начал продвигаться на север, попав в Грецию, Испанию и Италию.

Историки установили, что в дикой среде чеснок рос в церковных двориках Англии, а ожерелья из чеснока многие носили на шее, считая, что подобный аксессуар отпугнет злых духов и беды.

В Россию овощ попал приблизительно в 9 столетии. Его название происходит от словосочетания «чесаный лук». В скором времени русские лекари поняли, что чеснок имеет не только необычный вкус, но и великолепные антисептические свойства. Именно поэтому даже сегодня его применяют при простуде.

На территории Англии чеснок оказался в 1548 году. Попал он сюда из Средиземноморья.

В 1720 году с помощью чеснока врачеватели смогли предотвратить распространение чумы в Марселе. Других лекарственных средств на тот момент не было. С тех пор чеснок начали чтить во всей Франции. Более того, в этой стране даже появилась столица чеснока – городок Сен-Клер.