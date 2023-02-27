Простые и понятные правила выращивания рассады

Итак, мы уже посеяли семена на рассаду, соблюдая все правила, она дала всходы, мы ее регулярно поливаем, холим и лелеем. Для того чтобы вырастить крепкую и мощную рассаду, ей нужны удобрения.

Подкормка:

При выборе удобрений для рассады (выбор огромный и это тема для отдельной статьи), нужно обратить внимание на то, чтобы удобрение предназначалось именно для рассады. Другими словами смотрим на концентрацию вещества. Подкормка для взрослого растения и для рассады – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Отличаться может на порядок. Самое первое удобрение растению можно дать, после укоренения. В идеале – после пикировки. Несмотря на отличия в удобрениях (органические, минеральные или комплексные) интервал между подкормками – минимум неделя.

Для правильного развития рассады нужно чередовать минеральные и органические подкормки.

Лучше всего делать их утром. В пасмурную (облачную) погоду. Раствор с удобрениями всегда вносим под корень. Главное не попасть на нежные листики и стебельки молодого растения. Ожоги – нередкое явление при такой процедуре.

Пикировка:

Следующий важный процесс в жизни юной рассады – пикировка. Есть культуры, которым такая процедура жизненно необходима, например томаты. А другие, напротив, прекрасно обходятся без этого стресса и даже могут не выжить от таких манипуляций (перец и практически все бахчевые).

Суть процесса – рассаживание. Но не просто каждое растение в отдельную жилплощадь, а главное – усилить и даже ускорить образование корневой системы, получить дополнительные корешки.

Сам процесс выглядит так:

корешки очищаются от рассадного грунта или субстрата, основной корень подрезают (удаляют до трети длины);

рост растения на какой-то период останавливается, происходит адаптация, а потом начинается бурный рост корневой системы.

Пикировку рассады в отдельные емкости лучше всего делать на стадии двух настоящих листочков. Чем взрослее растение – тем хуже переносит эту процедуру. На этом этапе проводится естественный отбор. Все, что выросло слабым, бледным, кривым – за борт. Остаются богатыри.

Для лучшего укоренения рассаду поливать не нужно. Корешки должны вытянутся и разрастись.

Как не допустить вытягивания рассады:

Если растение вытянется (недостаток света, ранний посев, даже переизбыток влаги и удобрения) – оно станет слабым и хрупким. Даже если потом оно не погибнет, хорошего урожая от него можно и не дождаться. Также причиной вытягивания может быть и неправильный температурный режим.

Если все делать правильно, тяжких последствий не будет. Но если уж такое произошло, ситуацию надо исправлять.

Что можно сделать:

недостаток освещения. Нужно увеличить время на досвечивание, учитывая тот факт, что каждой культуре нужна своя продолжительность светового дня;

высокая температура (больше+23 °С). Растение наращивает надземную часть в ущерб развитию корневой системы, при понижении температуры замедляется рост рассады.

регулируем полив и подкормки в сторону уменьшения. Избыток влаги, помимо вытягивания, может привести к загниванию корней и появлению плесени. В сочетании с высокой температурой избыток влаги не дает рассаде стимула наращивать корни. Они не ищут влагу, а ее избыток и избыток питания растение направляет на рост надземной части.

Вытянутую рассаду томатов можно пересаживает в стаканчики не дожидаясь настоящих листиков, при этом ее нужно заглубить в грунт до семядольных листочков.

Для остановки вытягивания можно использовать специальные препараты регуляторы роста, если у рассады уже более четырех настоящих листочков. Их действие направлено на стимуляцию роста корней и задержание роста надземной части. Но это уже в крайнем случае.

Есть еще один способ. Удаляем нижние семядольные листочки. Это вызовет стресс у растения и оно начнет наращивать корневую систему. Но в любом случае нужно откорректировать освещение и температуру, сократить полив и на какое-то время отказаться от подкормок. А рассаду томатов можно подсыпать грунтом до семядольных листочков, ей это пойдет только на пользу.

Закаливание рассады:

На финише выращивания рассады делаем ее закаливание. Процедура нужна перед высаживанием на грядки. За неделю-полторы до высадки в грунт каждый день открываем в комнате с рассадой форточки начиная с двух часов и доводя до восьми. Дня за три до посадки выносим рассаду на улицу. Происходит адаптация молодого растения к перепаду дневных и ночных температур.