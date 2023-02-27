Сроки посева перца, советы и основы технологии

Сладкий перец, или болгарский, как многие привыкли его называть, — это замечательный овощ, который хорош и свежем виде, и в готовке, и в консервации, и в заморозке.

Разнообразие сортов дает нам плоды желтой, оранжевой, красной или почти белой окраски. Конусовидные, с острым или тупым носиком, призмовидные, кубовидные и округлые — вариантов масса. К ассортименту сладкого перца добавим множество сортов острого перца, плоды которого отличаются и по форме, и по размеру, а главное, по остроте.

Сладкий и острый перец — это теплолюбивые растения. В дикой природе они растут в Мексике, в Индии, где климат очень сильно отличается от нашего. Лишь в южных регионах перец хорошо растет в открытом грунте. В остальной части нашей необъятной родины перец выращивают под временным пленочным укрытием, под спанбондом или в теплице.

Подбираем сорт под свой регион

При выборе сорта перца в первую очередь обращайте внимание на срок созревания. Жители южных регионов могут об этом не беспокоиться. Для жителей средней полосы подойдут ранние и среднеспелые сорта, а жителям Урала, Сибири и северо-запада лучше ограничиться ранними и среднеранними сортами.

Длинный срок вегетации перца не дает нам шансов выращивать его посевом семян в грунт. Единственная возможность получить урожай в наших широтах — это вырастить перец через рассаду. При выращивании разных сортов перца можно делать посевы в два срока. Среднеспелые сорта высевать в феврале, а раннеспелые — в марте.

Сроки посева перца на рассаду

Сроки посева перца различаются в разных регионах. Они зависят от того, когда и куда вы будете высаживать рассаду. Сроки для высадки рассады в теплицу и в открытый грунт отличаются на 2-3 недели.

Рассаду перца высаживают в возрасте 65-75 дней. К этому числу нужно добавить 10-15 дней на прорастание семян. Семена перца всходят довольно долго. Свежие семена в благоприятных условиях могут взойти и за 6-7 дней, но если не обеспечить им нужную температуру, семена могут всходить 3-4 недели.

Пикировка перца тоже отнимает время, т.к. неделю-две после пикировки растения не трогаются в рост, а восстанавливают корневую систему и приживаются на новом месте. Поэтому к 65-75 дням добавляем 10-15 дней на прорастание и дней 10 на остановку в росте после пикировки. Получаем 85-95 дней, т.е. практически три месяца.

В средней полосе в открытый грунт рассаду перца высаживают с 25 мая по 15 июня, в теплицу и под временные укрытия — с 5 по 25 мая. Таким образом, для высадки в теплицу нужно начинать посев перца с 10-15 февраля, а для выращивания в открытом грунте — с 20-25 февраля.

Перец — это очень теплолюбивая культура. Для быстрого роста рассаде необходима температура +23-25°С и яркое освещение. В таких условиях рост рассады пойдет быстрее, поэтому начинать посев рассады можно на 10-15 дней позже.

Предпосевная подготовка семян перца

Семена перца — самые туговсхожие из всех видов пасленовых культур. Всхожесть зависит от свежести семян. Самую лучшую всхожесть показывают семена, собранные 2-3 года назад. Производители часто пересушивают семена перца, из-за чего семена уходят в состояние глубокого покоя и им требуется пробуждение.

Семена перца можно высевать непосредственно в почву сухими, замочить их на сутки или прорастить их. При посеве сухими семенами всходов ждать придется очень долго. Пересушенные семена лучше предварительно замочить в воде на несколько часов и оставить во влажной ткани на сутки, чтобы их оболочка напиталась водой.

Протравливание семян

Независимо от того, будете ли вы проращивать семена или сразу высевать их в почву, семена необходимо обеззаразить от патогенной микрофлоры, которая всегда присутствует на оболочке семян. Исключением являются семена, протравленные производителем, они обычно имеют оранжевую или сине-зеленую окраску в зависимости от использованного фунгицида.

Для протравливания семян используют крепкий раствор марганцовки (он должен быть темного цвета), в него погружают семена на 15 минут, после чего обязательно промывают. Для обеззараживания семян подходит хлоргекседин. В неразбавленном хлоргексидине семена выдерживают 20-30 минут.

Стимуляция прорастания

Для пробуждения семян перца существует множество способов. Можно ускорить прорастание семян шоковой сменой температур, использовать химические или растительные гормоны роста и другие стимуляторы.

Шоковое пробуждение. Метод шокового пробуждения семян известен очень давно. Суть метода заключается в резкой смене температуры с очень горячей на очень холодную. Для этого нам нужно две емкости с горячей водой (температура +70-75°С) и холодной водой (воду лучше подержать в морозилке или добавить в нее лед).

Семена перца завязываем в марлевый мешочек и поочередно окунаем то в горячую, то в ледяную воду, повторяя три цикла. С каждым циклом время выдерживания в воде уменьшаем: 15 с. в горячей и 5 с. в холодной, 10 с. в горячей и 5 с. в холодной, 5 с. в горячей и 5 с. в холодной.

При такой обработке можно не протравливать семена предварительно, т.к. горячая вода губительна для патогенной микрофлоры. После шокового пробуждения можно высевать семена или оставить их на проращивание.

Алоэ. Алоэ является природным фитостимулятором. Это растение обладает массой полезных свойств. Сок алоэ не только стимулирует прорастание семян, он укрепляет иммунитет растений , к тому же обладает мощным бактерицидным действием.

Сок алоэ нужно приготовить заранее. Для этого нарезают листья алоэ и убирают их в холодильник в температуру +2-3°С на 7-10 дней. После этого можно выдавливать сок и использовать его для замачивания семян. Для пробуждения семена перца замачивают в соке алоэ на сутки.

Фитогормоны. Хорошим стимулятором роста и «будильником» семян является препарат природного происхождения Циркон. Препарат изготавливают из эхинацеи пурпурной. Действующее вещество — гидроксикоричные кислоты. Они обладают мощным стимулирующим и иммуномодулирующим действием. Ускоряют прорастание семян, укрепляют их иммунитет, повышают устойчивость к болезням.

В момент пробуждения семени в нем увеличивается концентрация фитогормона гиббереллин. Ученые научились синтезировать этот гормон и использовать его для стимуляции прорастания семян. Гормон гиббереллин отвечает так же за образование завязей, поэтому препараты с гиббереллином часто имеют «говорящие» названия: Бутон, Завязь, Томатон, Гибберсиб.

Препарат Циркон и гормональные препараты с гиббереллином разводят строго по инструкции, чтобы не допустить передозировки.

Другие стимуляторы. Для стимулирования прорастания семян садоводы так же используют янтарную кислоту, борную кислоту, перекись водорода. Перекись водорода (неразбавленная) оказывает одновременно небольшое бактерицидное и хорошее стимулирующее действие. Ее слегка нагревают до температуры +38-40°С и выдерживают в ней семена в течение 5-7 минут. После обработки семена можно не промывать.

Проращивание семян

Проращивание семян позволяет нам достаточно быстро узнать, насколько наши семена качественные, и определить процент всхожести. Семена проращиваются во влажной ткани или между двух ватных дисков в небольших емкостях. Для небольшого контейнера с семенами гораздо проще создать необходимые условия, чем для нескольких ящиков с рассадой.

Температура

Для прорастания семян перца крайне важна температура. Скорость прорастания семян перца напрямую зависит от температуры. При температуре +25-27°С семена всходят за неделю, при температуре +22-24°С до появления всходов пройдет две недели, при температуре +18-20°С ждать первых всходов придется три недели.

Понятно, что это условные цифры, но они наглядно показывают взаимосвязь температуры и скорости прорастания семян. Если поставить семена или ящик с посевами на холодный подоконник или на пол, семена могут взойти и через месяц или не взойти совсем, семена могут просто сгнить в холодной влажной почве.

Влага

Для прорастания семенам необходимы тепло и влага, наличие света не так важно. Семена перца прорастают и на свету, и в темноте. Семена не должны плавать в воде, это применяется только при замачивании на несколько часов. Если семена долгое время проводят в воде, они задыхаются, зародыш семени погибает.

Семена проращивают во влажной ткани, на влажном бумажном полотенце, между ватными дисками. Не стоит использовать для проращивания марлю или бинт, т.к. с них сложнее высевать проклюнувшиеся семена. Проростки цепляются за ниточки и могут отломиться.