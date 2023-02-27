Несколько фактов о Марке Твене

Марк Твен часто говорил, что он пришел в мир с этой кометой, вместе с ней и уйдет.

Сэмюэль Клеменс мог и не стать известным писателем. Река Миссисипи была его первой страстью. В 21 год он стал помощником лоцмана на речном пароходе. Через пару лет работы и обучения сумел получить лицензию пилота.

Должность эта считалась престижной и хорошо оплачивалась. Лишь вспыхнувшая в 1861 году гражданская война между Севером и Югом прервала его успешную карьеру. Но годы, проведенные на Миссисипи, подарили ему будущий литературный псевдоним. "Марк твен" – "отметка два", лоцманский жаргонный термин для определения глубины речного русла.

Будучи превосходным писателем и журналистом, Твен никогда не обладал коммерческой жилкой. Своим творчеством он зарабатывал десятки тысяч долларов, немалые деньги для XIX века. Увы, куда бы он их ни вкладывал, все предприятия оказывались провальными. Возглавляемое им издательство обанкротилось. Несколько раз он терял почти все сбережения.

Марк Твен с детства обожал кошек, и они платили ему тем же. Когда ему удалось обзавестись собственным домом, там поселились и пушистые друзья. Обладавший веселым нравом и острым языком Твен давал им разные смешные прозвища: Буффало Билл, Сауэр Мэш, Болтун. Религиозных гостей особенно шокировали клички вроде Сатаны, Зороастра, Вельзевула.

Интересных и талантливых людей часто притягивает друг к другу. Марк Твен подружился с молодым изобретателем Николой Теслой. В силу веселости своего характера он неоднократно подшучивал над простодушным эмигрантом.

И однажды Тесла отплатил ему. Изобретатель заявил, что смог изобрести уникальное лекарство для омоложения. Оно настолько сильное, что Твен почувствует эффект немедленно. Пожилой писатель не удержался от соблазна и вскоре почувствовал… боли в животе. Омолаживающее средство оказалось сильным слабительным!

Когда Марк Твен был уже известным писателем, то один, то другой американский университет стал присваивать ему докторские степени. Делалось это в рекламных целях. Информация о том, что популярнейший литератор стал их почетным доктором, резко повышала общественный статус учебного заведения.

Марк Твен, принимая такие награды, публично благодарил, добродушно посмеиваясь при этом. Он шутил, что Америка – это такая великая страна, что в ней многократным доктором наук может стать человек, который даже не окончил курс средней школы.