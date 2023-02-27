Необычные и малоизвестные факты о татуировках

Разрисовывать своё тело подобным образом люди начали ещё с древних времён. Рисунки на теле, они же — татуировки, есть у многих людей. Вот несколько интересных фактов об этом.

Самые татуированные люди Земли

Самым татуированным человеком в мире считается новозеландец британского происхождения Лаки Даймонд Рич, он занесен в книгу рекордов Гиннеса.

99,99 процента его тела, включая губы, внутреннюю сторону век, мошонку и даже крайнюю плоть, покрыто различными татуировками. Он наносил их постепенно в течение жизни, в общей сложности татуировщики работали над его телом более 1000 часов.

До Лаки Рича титул самого татуированного человека принадлежал британцу Тому Леопарду, его тело было покрыто рисунком, имитирующим леопардовые пятна. По его собственным заявлениям, никакой особой любви к леопардам и кошкам вообще он не испытывал, а просто хотел прославиться как самый татуированный человек в мире, а рисунок леопардовых пятен для тату был очень простым и не требовал много денег и времени.

Самой татуированной женщиной долгое время до своей смерти в 2016 году была американка Джулия Нус, практически все ее тело было покрыто цветными рисунками из ее любимых мультиков. На такой шаг она решилась не для того, чтобы прославиться, а потому, что имела редкую болезнь кожи, из-за чего вся она была покрыта некрасивыми шрамами. Татуировки очень хорошо маскировали эти шрамы и поэтому она решила, что хорошо бы их нанести на все тело.

Татуировка как заработок

Американец по имени Белль Нагибин в 2003 году испытывал очень большие финансовые проблемы: он потерял работу и больше не мог обеспечивать свою семью. Тогда Белль решил превратить свое лицо в живой рекламный щит. Мужчина разместил в интернете объявления о продаже на своем лице и других частях тела места для рекламы тех или иных компаний и брендов виде татуировок.

Желающие воспользоваться такой услугой сразу же нашлись. Первым было выкуплено место на его лбу, там разместилась рекламы с названием и ссылками на два популярных порносайта, за эти логотипы он получил в районе 30 тысяч долларов. Также он сделал татуировки с рекламой и других сайтов у себя на щеках. В конце концов у него развилась депрессия и через 10 лет ношения татуировок он решил их свести и начать новую жизнь.

Тюремные татуировки

Большую роль татуировки играют в культуре заключенных российских тюрем. Заключенные использую татуировки для того, чтобы продемонстрировать окружающим свой социальный статус, статью, по которой они были осуждены и черты характера.

Очень часто татуировки российских заключенных имеют религиозную тематику: купола церквей, кресты или изображение Иисуса Христа и Девы Марии. Однако значения таких татуировок никак не связаны с религией и христианством.

Изображение Девы Марии с младенцем на руках, например, имеет несколько значений: заключенный считает себя дитя тюрьмы, находиться там с юных лет и был в колонии. Для совершеннолетних наколка, изображающая монастырь или церковь, означает принадлежность к воровской масти, а количество куполов этой церкви символизирует количество обвинительных приговоров.

Христианский крест на груди показывает, что обладатель свято чтит традиции воров и никогда никого не предавал. Существуют наколки, символизирующее положение заключенного в иерархии тюрьмы или зоны — является ли он авторитетом или наоборот. Значение татуировок иногда могут варьироваться, зависит от колонии.

Наносятся татуировки в местах заключения в условиях антисанитарии с использованием кустарных материалов и тату-машинки, сделанной из электробритвы. Часто из-за этого после нанесения рисунков начинаются проблемы с кожей.