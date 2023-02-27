Родос — обетованная земля для любителей старины, особенно древнегреческой истории и эпохи средневековья.

По острову Родос и городу с одноименным названием ребенок может изучать историю. Вся территория наполнена достопримечательностями, рассказами и преданиями, начиная со времен неолита. Но особенно много событий произошло в период античности и средневековья.

Античность:

Все самые значимые события греко-римской истории отразились в истории острова.

Вот некоторые интересные факты о городе Родос античных времен:

считается, что Геракл был основателем первого поселения на острове;

все сооружения, в том числе статуя Колосса Родосского, были разрушены в 226 году до н. э. в результате сильнейшего землетрясения;

землетрясение было такой силы, что приподняло остров на 3 метра.

Некоторые части древнего города обнаружены в результате раскопок. Их можно посетить и полюбоваться на рукотворные произведения искусства: архитектуры, скульптуры и прикладного творчества.

Средневековье:

Самым ярким моментом средневековья, который пережил город, было прибытие рыцарей ордена иоаннитов.

Кратко об этом периоде:

этот орден называли еще "госпитальерами" по названию лечебных учреждений, где они ухаживали за участниками Крестовых походов;

в это время здесь обосновались представители разных национальностей;

были построены многочисленные здания, сохранившиеся до сих пор, а также храмы, католический и православный, синагога;

3 раза город пытались захватить турки, но благодаря прочности крепостных стен, был отбит не один штурм;

во время второй осады в стены выпускалось 1000 снарядов в сутки, но рыцарская твердыня устояла;

только во время третьей осады, которая длилась полгода, турки захватили остров, после чего начался новый этап в истории города.

Для любителей эпохи средневекового пиратства, осады средневековых замков, Родос станет открытием.

Современный город:

На территории поселения сохранились некоторые элементы акрополя, средневековых построек. Сейчас Родос отличает сочетание древней цивилизации, вкрапление памятников архитектуры средневековья и современных строений, зон отдыха и пляжей. Несколько фактов современности:

эмблема Родоса — олень, статуи которого находятся на колонная, оставшихся после разрушения гигантской статуи Гелиоса;

множество центров отдыха, гостиниц и пансионатов принимает в год около миллиона туристов со всего мира;

на облик современного города оказали влияние итальянцы, которые отстраивали город во время итальянской оккупации островов.

Большая часть доходов этого региона поступает от туристического бизнеса. Туристы приезжают не только полюбоваться старинными памятниками, но и понежиться под ласковым средиземноморским солнцем на удобных пляжах.

История Родоса:

Первые поселения здесь появились за несколько тысячелетий до н. э., о чем говорят археологические находки. Город строится жителями этих поселений, они же называют его "городом роз". Родос во времена античности снискал себе авторитет в торговых кругах Средиземноморья, об этом свидетельствуют сохранившиеся записи.

В течение V-IV веков до н. э. Родос был известен своей политической борьбой между демократией и олигархами, несколько раз власть переходила от народа к обладателям большого состояния. Расцвет города приходится на III-II века до н. э., когда были построены стадион, многочисленные храмы, театр, крепостные станы, канализация и водопровод.

Мифы, культура и искусство Родоса:

Культ бога солнца, Гелиоса, распространен не только в городе, но и на всем острове. Считалось, что он является покровителем острова, так как вынес его из морской пучины на собственных руках. Эта территория была названа в честь нимфы Родос, которую любил Гелиос.

Местные жители почитали и других богов, правда, в меньшей степени. Сохранились храмы, скульптуры, другие древние сооружения, которые на сегодняшний день отреставрированы и принимают туристов. Кроме этого, сохранилось множество предметов быта того времени. А вот произведения живописи остались только во фрагментах из-за разрушений в результате землетрясения.

Знаменитые достопримечательности:

Невозможно перечислить все интересные места, которые можно посетить в городе. Перечислим несколько достопримечательностей.

Колосс Родосский:

Это известная по описаниям современников гигантская статуя Гелиоса. Она была воздвигнута в честь победы жителей Родоса над врагами. Считая, что именно этот греческий бог солнца помог им разбить неприятеля, жители решили создать гигантский памятник этому событию, который устрашал бы своими размерами врагов.

По задумке статуя была расположена в порту города. А по сохранившимся изображениям она представляла собой юношу в венке с лучами, который поднял руку к голове и всматривался вдаль. Высота превышала 30 метров и была, по одним данным 32, по другим — 36 метров. Скульптор, которому было поручено создание статуи, трудился над ней 12 лет. После чего она простояла примерно 50 лет, пока не была разрушена при землетрясении. Сейчас на этом месте стоят две колонны.

Улица рыцарей:

По-гречески ее название звучит как "Иппотон", что в переводе означает "рыцари". Она впитала в себя дух средневековья, поскольку все постройки были возведены до 1522 года, когда турки захватили остров. Считалась центральной улицей той части города, которая называлась Коллакио. Здесь находились административные здание, которые сохранились до сих пор, дворец Великих Магистров, госпиталь, где заботились о раненых рыцарях,

Здания города, в том числе на улице рыцарей, строились и перестраивались с 1309 года в течение 213 лет. Их строили как представители ордена ионитов, так и местные жители, греки. Поэтому в архитектуре всех сооружений прослеживается смешение стилей. В ранний период, до первой осады турками, — это готический стиль с византийскими элементами. После 1480 года прослеживается влияние эпохи Возрождения. В конце ХХ века улица была внесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Дворец великих магистров:

В конце улицы рыцарей расположен Дворец великих магистров, который построен в 14 веке. По-другому его называют Кастелло. Он имеет очень толстые стены, внутри которых можно было укрыться во время осады. Сооружение имеет квадратную форму с обширным внутренним двором. Отсюда начинается знакомство с несколькими экспозициями, среди них оружие, предметы быта, которые имеют разное происхождение.