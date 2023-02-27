Мировую эпидемию лишнего веса вызвал не фастфуд, а пластификаторы

Научные работы показали, что фастфудное питание и недостаток движения не являются причиной избыточных килограммов.

Появлением лишнего веса у людей ученые озаботились в начале 19 века в Англии. Именно тогда впервые пришли к мысли, что избыточные килограммы накапливаются из-за обжорства и недостатка физических нагрузок.

Несмотря на то, что в 21 веке огромное количество людей ходят в спортивные залы и сидят на диетах, процент граждан с избыточным весом не то что не убавляется, а наоборот - увеличивается. Ученых заинтересовала такая странная закономерность, и они решили проверить, чем она вызвана.

Многочисленные исследования в разных частях мира привели к интереснейшему результату. Оказалось, что причиной набора лишнего веса являются пластификаторы фталаты, которые содержатся в пластиковой таре для еды.

Вредные вещества из упаковки попадают в человеческий организм и способствуют набору лишнего веса. Именно поэтому в последние десятилетия ученые всего мира сосредоточены на замене пластиковой тары на стеклянную и керамическую, а влажных салфеток - на целлюлозные.