Посев и уход за рассадой перца без пикировки

Перец отличается продолжительным периодом развития. От появления всходов и до созревания плодов проходит 130-150 дней. Выращивание перца рассадным способом помогает быстрее получить заветный урожай.

Сроки посева перца на рассаду

Сроки посева у перца гораздо более ранние, чем у других овощей. Февраль – начало подготовки к посевным работам у перца для многих огородников. Однако надо действовать без фанатизма, а то первые перчины можно будет получить только на подоконнике из-за преждевременного перерастания рассады.

Заранее рассчитайте время посева с учетом ваших климатических особенностей.

Учитывая достаточно долгое прорастание семян перца, рассада будет готова к переносу в открытый грунт или теплицу:

через 60-65 дней от всходов для ранних сортов,

через 70-75 дней – у позднеспелых.

Среднерослый и крайне неприхотливый гибрид с повышенным содержанием аскорбиновой кислоты, непревзойденным вкусом и качеством плодов. Санькина любовь F1 — один из самых раннеспелых гибридов перца.

Средняя масса 120-180 г, отдельные плоды — до 300 г.

Мякоть очень мясистая и сочная, нежная, сладкая, с приятным перечным ароматом.

Устойчив к вершинной гнили плодов и к перепадам температур.

Обладает отличной завязываемостью плодов даже при пониженных температурах, что позволяет получать дружные, ранние урожаи и в открытом грунте в средней полосе России. Не требует подвязки, но при большом урожае растениям нужна поддержка. Плоды в виде усеченного конуса, широкие, крупные, с гладкой блестящей поверхностью, толстостенные, дерзко-красного цвета.

Подготовка семян перца перед посевом на рассаду

Семена перца сохраняют свои посевные свойства не более 3-4 лет. Если у вас старые семена, то лучше не рисковать.

Семена перца, собранные собственноручно, следует обязательно замочить в 3-4% солевом растворе (15-20 г соли на 0,5 л воды) на 7 мин.

Всплывшие экземпляры удалите – они не пригодны для посева.

Осевшие на дно семена соберите, промойте чистой водой и просушите, рассыпав тонким слоем на бумаге.

Теперь можно приступать к любому из мероприятий по подготовке семян:

Обеззараживание от инфекции на поверхности семян

Замочите семена в ярко-розовом растворе марганцовки на 30 мин.

Замачивание в ростостимуляторах

Поместите семена перца в любом стимуляторе роста: янтарной кислоте, соке алоэ, Эпине, Цирконе.

Замачивание в зольном растворе

Использовать суточный раствор золы, приготовленный заранее: растворить в 1 л теплой воды 2 ст. л. древесной золы.

емена в тканевых мешочках подержать в таком растворе 6 часов.

Семена можно сразу высевать, не промывая.

«Медовые ванны»

Заверните семена перца в бинт или кусочек марли, сложенные в 3-4 слоя, пропитанные водой с медом (1/2 ч. л. меда на 1/2 стакана воды) и оставьте в теплом месте на сутки.

После такой «спа-процедуры» семена наклевываются очень быстро.

Проращивание семян перца перед посевом

Для ускорения получения всходов семена перца можно заранее прорастить.

Разложите семена на смоченные водой ватные косметические диски, уложенные в пластмассовые крышки для банок.

Сверху накройте увлажненным однослойным (для свободного доступа воздуха) кусочком марли.

Поместите все в прозрачный пакет, завяжите, не удаляя оттуда воздух, и поставьте у батареи.

Обязательно следите, чтобы семена не высохли, каждые 2-3 дня проверяйте их.

При температуре +27 ºС семена в таком мини-парничке появятся достаточно быстро.

Подготовка грунта для рассады перца

Проще всего воспользоваться готовым магазинным грунтом.

При подготовке грунта для перца своими руками надо учитывать предпочтения перца: рыхлость, высокую насыщенность питательными веществами.

Смесь должна состоять из компоста, торфа и песка (2:2:1).

Домашнюю почву желательно продезинфицировать любыми способами.

Посев семян перца на рассаду

Чтобы лишний раз не тревожить нежную рассаду перца и не подвергать ее пикировке, сейте семена сразу в подготовленные стаканчики.

Лучше применять пластиковые, которые медленнее пересыхают после полива, что очень важно для влаголюбивого перца.

Диаметр первых горшочков должен быть не менее 7-8 см.

Если посеять семена перца сразу в большие горшки объемом около 1 л, то можно совсем исключить перевалку.

Для этих же целей можно использовать и торфяные таблетки диаметром не менее 33-35 мм.

Высевать лучше по 2 семечка, чтобы позже оставить самый крепкий проросток, а слабый удалить.

Наклюнувшиеся семена высевайте в почву по 2-3 шт. в один горшок.

Сверху прикройте полиэтиленовым пакетом или пленкой и уберите в теплое место.

Наблюдайте, чтобы почва в горшочках не высыхала.

Всходы появятся через 8-12 дней.

Уход за рассадой перца:

Перец любит тепло, свет, покой. Страдает от лишних стрессов, не терпит резкого перепада температуры и освещения.

При появлении на поверхности всходов пленку снимайте не сразу, а постепенно и отодвиньте на 1-2 дня их от оконного стекла.

И никаких сквозняков! Температура днем желательна около 20 ºС, а ночью – ок. 18 ºС.

Поливы следует проводить только теплой отстоявшейся водой.

Досвечивание рассады перца

Поскольку семена перца сеют очень рано при коротком световом дне, требуется досвечивание сеянцев любыми доступными способами утром и вечером.

Длительность общего освещения должна быть не менее 12 ч.

Недостаток света приведет к вытягиванию и искривлению сеянцев.

Из-за нехватки света может даже произойти загнивание корней.

Подкормка рассады перца:

После образования 3-4 настоящих листиков следует 2-3 раза подкормить рассаду.

Для подкормки подойдут удобрения: Кемира Люкс, Агрикола, Фертика, Растворин, Кристаллин.

Хорошие результаты получают, используя раствор коровяка (1:10) или водный раствор сухого птичьего помета (1:20), настоявшийся в течение 5 часов.

Пересадка рассады перца:

В случае использования небольших стаканчиков или горшочков через какое-то время такая емкость станет маловата для подросших растений. Потребуется пересадка. Но никакой пикировки! Корешки у перцев очень нежные, плохо восстанавливаются.

Считается, что рассада перцев очень не любит тесноту. Как только листья соседних растений рассады начнут касаться друг друга, стаканчики следует раздвинуть подальше.

Периодически поворачивайте стаканчики с перцем к свету то одной, то другой стороной, чтобы растения росли прямыми и не тянулись к свету.

Перевалка рассады перца:

Будем использовать метод перевалки – аккуратной пересадки растения с большим комом земли в горшок большего объема.

У готовой рассады, выращенной способом перевалки, корневая система заметно более развита, чем у пикированной.

Рассада без пикировки лучше и быстрее приживается.

В результате рассада готова к высадке на грядку на неделю раньше своих пикированных собратьев.

Закаливание рассады перца:

За 10-12 дней до высадки перец следует начать закаливать, т.е. выносить в более прохладное место.

Начинать нужно с 5-ти минут на балконе в тихий солнечный день, затем на 10 минут, постепенно увеличивая длительность закаливания.

К моменту высадки растения должны иметь крепкие стебли высотой 20-25 см, 7-12 настоящих листьев и зачатки цветочных бутонов.