Wizz Air с 14 марта приостанавливает все рейсы в аэропорт Кишинёва и из него

Авиакомпания Wizz Air с 14 марта из соображений безопасности приостанавливает все рейсы в аэропорт Кишинёва и из него.

«Безопасность пассажиров и экипажа остается основным приоритетом для Wizz Air, и в результате последних событий в Молдавии и высокого, но не неизбежного риска в воздушном пространстве страны Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта», — сообщила пресс-служба венгерской авиакомпании.

Информацию о приостановке полётов лоукостера в Кишинёв с 14 марта текущего 2023 года также подтвердили в управлении гражданской авиации Молдавии.

Ранее молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила о том, что в марте будут отменены регулярные рейсы по десяти направлениям в страны Европы и Азии.