Факты о Токио : 20 интересных и удивительных

Добро пожаловать в Японию,красивую и загадочную.Какие интересные и удивительные факты о Токио вы можете припомнить?

Под Токио находится пять огромных цилиндрических шахт, которые будут заполнены водой в случае наводнения. Это позволит предотвратить разрушение города.

В Японии есть аниме и манга под названием «Saint Young Men», в которой Иисус и Будда живут в Токио как соседи по комнате. Они отдыхают на Земле и пытаются понять японское общество.

Когда официальные лица Токио в 2010 году отправились поздравить старейшего человека в городе с его 111-летием, они обнаружили его останки на кровати. Он был мертв уже в течение 30 лет, а его семья забирала пенсию, которая ему все еще начислялась.

В результате союзных бомбардировок Токио было убито больше мирных жителей, чем от атомных бомбардировок Нагасаки и Хиросимы вместе взятых.

Во время ценового «пузыря» на рынке недвижимости Токио территория Императорского дворца (1,32 квадратных миль) была оценена дороже, чем вся недвижимость в Калифорнии.

Исследователи из Токио разработали зеркало, которое изменяет выражение лица человека в режиме реального времени. Оно придает лицу улыбку. Приложение предназначено для использования в ванных комнатах торгового центра. Технологию стали применять в надежде на то, что счастливые покупатели будут тратить больше.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио, как и предсказывалось в манге «Акира» 1982 года выпуска.

В 2013 году 39-этажный отель в Токио буквально «исчез». Его снесли без использования взрывчатки или специального разрушающего шара. Все 39 этажей были разобраны изнутри с помощью небольшого крана, который постепенно складывал этаж за этажом.

Вы можете заплатить турагентству в Токио, чтобы отправить свою плюшевую игрушку в отпуск без вас.

Однажды правительство Японии отправило в Вашингтон в качестве подарка саженцы вишневых деревьев. После ВОВ черенки от этих вишневых деревьев были отправлены обратно в Японию для восстановления токийской коллекции, уничтоженной в результате американских бомбардировок.

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Токийское небесное дерево – самая высокая отдельно стоящая башня в мире. Высота здания составляет 634 метра. Окончательная высота башни была выбрана исключительно из-за игры слов. В итоге получилось «Мусаси»: «му» (на старом японском языке означает цифру 6), «са» (3) и «си» (4). Так именовался исторический район, где расположился современный Токио.

Японский ученый создал точную копию Токио. Овсяные хлопья он использовал для создания близлежащих населенных пунктов, а яркий свет – для имитации гор, водных источников и других природных объектов. Когда ученый разместил в центре макета живую слизевую плесень, она при попытке добраться до лакомства (овсяных хлопьев) создала сеть, напоминающую железнодорожную систему Токио.

В Японии почти в два раза больше магазинов 7-Elevens, чем в США. Только в Токио находится 2079 магазинов этой сети.

В Токио есть магазин под названием «Вупи Голдберг».

Один из токийских небоскребов с помощью цветных огней информирует вас о том, стоит ли брать с собой зонтик при выходе на улицу.

В Токио есть здание 1972 года постройки, состоящее из крошечных квартир-капсул площадью 90 квадратных футов. В случае необходимости их можно заменить как части Lego.

В Токио имеется 12-этажный роскошный канцелярский магазин. На 12 этаже подают салат, выращенный на органической крытой ферме, которая расположена на 11 этаже этого же здания.

Токийский университет разрабатывает тактильную голограмму. Другими словами, они создают голограмму, которую можно будет потрогать и почувствовать.

В Токио есть тематическое аниме-кафе Butler. По словам хозяйки, японки «хотят посещать кафе, где красивые официанты-мужчины будут к ним относиться как к принцессам». Это единственное кафе, в котором работают только иностранцы.

45 из 51 самых загруженных железнодорожных станций в мире находятся в Японии. Наиболее загруженная станция Синдзюку, расположенная в Токио, обслуживает примерно 1,2 миллиарда пассажиров в год.